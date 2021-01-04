Защитник ЦСКА Хэкетт выбыл из-за травмы голеностопа

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт в третьей четверти гостевого матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (83:63) подвернул правый голеностопный сустав, сообщает сайт клуба.

Баскетболист обследован в клинике, у него выявлено повреждение связок. Хэкетту придется пропустить несколько ближайших матчей.

Реабилитация проводится на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут определяться результатами контрольных тестов.