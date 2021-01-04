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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Защитник ЦСКА Хэкетт выбыл из-за травмы голеностопа

17:44
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Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт в третьей четверти гостевого матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (83:63) подвернул правый голеностопный сустав, сообщает сайт клуба.

Баскетболист обследован в клинике, у него выявлено повреждение связок. Хэкетту придется пропустить несколько ближайших матчей.

Реабилитация проводится на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут определяться результатами контрольных тестов.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/Hackett-injury-04012021/

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