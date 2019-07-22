Зарплатный фонд ЦСКА в новом сезоне составит около 26 миллионов евро

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" рассказал о финансовом положении клуба перед стартом нового сезона. По его словам, сейчас на рынке просто нет игроков.

– Болельщики обеспокоены трансферной кампанией клуба нынешним летом. Со стороны кажется, что уходят топ-игроки, а на их место приходят ролевики. Почему так сложилось?

– Болельщикам свойственны переживания за команду, такова жизнь. Но ведь еще не завершена селекционная кампания, тренерский штаб и менеджмент занимаются переговорами в круглосуточном режиме. Это лето особенное. Если в прошлые годы рынок игроков был плох, то сейчас его просто нет. Я бы назвал его ветеранским. В основном клубы переподписывают заслуженных, возрастных игроков, которые прошли свой пик. Также надо помнить о необходимости соблюдения правила фейр-плей. После победы в Евролиге стоимость многих наших игроков выросла, и мы даже теоретически не могли сохранить абсолютно всех, поскольку вышли бы за рамки регламентных ограничений.

– Вряд ли ваш ответ успокоит болельщиков ЦСКА.

– Я же не врач, чтобы прописывать успокоительное. Повторю: мы уже это чувствуем, а болельщикам и специалистам еще предстоит осознать, что клубы живут в новой парадигме, ведь финансовая фейр-плей Евролиги была жесткой, а будет еще жестче. В этом и в следующем сезонах вклад собственника в клубный бюджет не может быть более 65 процентов, а через четыре года Евролига хочет довести этот показатель до 40 процентов. План в том, чтобы стимулировать клубы больше зарабатывать. При этом важно, что клубы не могут тратить более 65 процентов бюджета на зарплаты игроков, сколько бы денег ни давал собственник. Новый лимит уже сегодня заставляет быть скромнее в приобретениях и укладываться в своеобразный потолок зарплат. В бюджете ЦСКА на сезон-2019/20 фонд зарплат составит около 26 миллионов евро, причем с учетом 13 процентов ЕСН.

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