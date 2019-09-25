Юнас Жеребко: «Впечатлен тем, какой у «Химок» подобрался состав»

Форвард «Химок» Юнас Жеребко надеется прервать традицию и выиграть у ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ. Новый сезон стартует 25 сентября матчем «Химки» — «Зелена-Гура».

— Я наслышан, что «Химки» постоянно доходят до финала Единой лиги и там уступают ЦСКА, — цитируют «Известия» Жеребко. — Попытаемся сломать эту традицию в новом сезоне. Я впечатлен тем, какой у нас подобрался состав. Уверен, мы способны на многое. Главное избежать травм и недооценки соперников. Все команды будут настраиваться на «Химки» по-особому.

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