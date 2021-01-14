Выбери игроков на Матч Всех Звезд!

Сегодня стартовало голосование болельщиков на пятый в истории Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 14 февраля в Москве на ВТБ Арене.

Игра пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды Мира». Проголосовать за любимых игроков можно в социальной сети Вконтакте, официальном партнере Единой Лиги ВТБ. Голосование продлится до 25 января 2021 года 12:00 (мск).

По итогам первого этапа голосования Единая Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков — по шесть баскетболистов из российских команд (три россиянина и три легионера) и по три баскетболиста из иностранных команд.

На втором этапе сформировать звездные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ (с 26 января по 1 февраля). По итогам анкетирования журналистов Лига опубликует окончательные списки участников Матча Всех Звезд Единой Лиги ВТБ.