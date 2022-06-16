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Сегодня, 20:31

В «Зените» сообщили, что у форварда Мики есть предложение от «Реала»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что у форварда команды Джордана Мики есть предложение от «Реала».

«У Мики есть предложение от мадридского «Реала». В такой обстановке сложно конкурировать, ведь испанцы будут играть в Евролиге. Надеюсь, если кто-то не продлит контракт, мы найдем альтернативу в лице хороших баскетболистов», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2021/22 Мики был признан лучшим оборонительном игроком и MVP финальной серии Единой лиги ВТБ.

За прошедший сезон американский баскетболист сыграл 27 матчей, набирая в среднем по 13,3 очка, 4,7 подбора, 1,7 передачи, 1,0 перехвата.

16 июня пресс-служба Евролиги сообщила, что совет акционеров лиги проголосовал за отстранение российских клубов от участия в турнире еще на один сезон.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220616/basketbol-1795900571.html
БК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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