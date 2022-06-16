Медведев рассказал о бюджете баскетбольного клуба «Зенит» на следующий сезон

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что бюджет баскетбольного клуба на следующий сезон еще не определен.

«Учитывая отсутствие еврокубков, насколько изменится или снизится бюджет клуба? Пока еще вопрос суммы бюджета на следующий сезон не определен, — цитирует Медведева ТАСС. — Но с учетом того, что у ряда игроков закончились контракты, с учетом тех достижений, которые были достигнуты, автоматического снижения быть не может. Как обычно, бюджет будет готовиться исходя из затрат, в том числе на команду, перелеты, естественно, с учетом задачи подтвердить свое звание».

16 июня пресс-служба Евролиги сообщила, что совет акционеров лиги проголосовал за отстранение российских клубов от участия в турнире еще на один сезон.

Баскетбольный клуб «Зенит» выиграл минувший сезон Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-3.