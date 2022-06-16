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Сегодня, 21:18

Корстин заявила, что место проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ еще обсуждается

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что место проведения Матча звезд еще обсуждается.

«У нас есть разные варианты, — цитирует Корстин ТАСС. — Дата у нас есть, место мы обсуждаем. Дедлайн по принятию решения? Не сейчас, позже. В начале сезона».

14 июня президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что Матч звезд пройдет в Москве.

Первый Матч звезд состоялся в 2017 году в Сочи, второй — в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на «ВТБ-Арене».

Источник: https://tass.ru/sport/14941241
Илона Корстин
Матч звезд
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