Корстин заявила, что место проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ еще обсуждается

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что место проведения Матча звезд еще обсуждается.

«У нас есть разные варианты, — цитирует Корстин ТАСС. — Дата у нас есть, место мы обсуждаем. Дедлайн по принятию решения? Не сейчас, позже. В начале сезона».

14 июня президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что Матч звезд пройдет в Москве.

Первый Матч звезд состоялся в 2017 году в Сочи, второй — в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на «ВТБ-Арене».