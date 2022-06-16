«Химки» ответили на претензии Губанова: «Операция ему была проведена в той клинике, которую он выбрал сам»

Баскетбольный клуб «Химки» ответил на обвинения со стороны своего бывшего центрового Петра Губанова. В интервью «СЭ» экс-игрок сборной России заявил, что «Химки» поспособствовали тому, чтобы поставить крест на его профессиональной карьере.

«Если оставить за пределами разговора этическую сторону поведения бывшего баскетболиста Петра Губанова, который потерял лицо и уважение в баскетбольном мире в погоне за наживой, то все его претензии разбиваются о факты и документы, — заявили «СЭ» в клубе. — Губанов не получал травму на предсезонных сборах, проблемы с коленом были у него давние, и он постоянно лечился консервативно. Это подтверждал ранее в интервью и его законный представитель, агент Вадим Михалевский. Чтобы и дальше продолжать профессиональную карьеру, игроку нужно было хирургическое вмешательство. Клинику Губанов выбрал самостоятельно и остановился на клинике травматологии и ортопедии Кураре. Данное медицинское учреждение не входило в медицинскую страховку «Химок», но клуб пошел навстречу игроку и взял на себя все дополнительные расходы на операцию и длительное лечение в выбранной игроком клинике. Клуб надеялся, что Губанов к февралю сможет вернуться к тренировкам. Клуб со своей стороны оказывал содействие в восстановлении игрока, с ним работали медицинский штаб и тренер по реабилитации и физической подготовке. Но, когда речь о коленях, многое зависит от индивидуальных особенностей организма спортсмена.

Также в «Химках» подчеркнули, что за сезон-2019/20 центровой получил 400 тысяч долларов.

Далее, что касается претензии за недополученные две зарплаты в сезоне-2019/20. Напомним, что данный сезон был досрочно завершен в марте из-за пандемии. Евролига, с полного согласия и содействия профсоюза игроков, обязала клубы распустить по домам команду и выплатить игрокам 80 процентов от годовых контрактов. Клуб с точностью исполнил все предписания по отношению ко всем баскетболистам одинаково. Игроки, которые работали весь сезон и к моменту прерывания чемпионатов вывели БК «Химки» на первое место в Единой Лиге ВТБ и в зону плей-офф Евролиги, получили 80 процентов от годовых контрактов. В том числе и Губанов, не сыгравший в том сезоне ни одной игры. Все баскетболисты нашего клуба и других команд Евролиги с пониманием отнеслись к сложившейся во всем мире форс-мажорной ситуации и только Губанов обратился в суд. Для полного понимания ситуации, за пропущенный из-за травмы сезон Петр Губанов получил зарплату в размере более 400 тысяч долларов. Видимо, бывший игрок считает, что данной суммы недостаточно для жизни".«Химки» ответили на претензии Губанова: «Операция ему была проведена в той клинике, которую он выбрал сам»