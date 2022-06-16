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Сегодня, 16:05

Велимир Перасович продолжит тренировать УНИКС в следующем сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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УНИКС и главный тренер Велимир Перасович достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба, соглашение с хорватским специалистом действует до конца сезона-2022/23.

Под его руководством УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Ранее сообщалось, что Перасович может в следующем сезоне возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=velimir-perasovich---s-nami
БК УНИКС
Велимир Перасович
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