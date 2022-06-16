Крик души Петра Губанова: «В «Химках» меня кинули и испортили карьеру»

Экс-центровой сборной России по баскетболу судится с подмосковным клубом.

Четыре года назад Петр Губанов переходил в «Химки» в статусе игрока ротации сборной России (после шикарного сезона в «Нижнем Новгороде»). Летом 2018 года стороны заключили трудовое соглашение на два сезона. В конце прошлого года стало известно, что Губанов судится с «Химками». Он пытается вытребовать невыплаченную заработную плату за последние два месяца сезона 2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии.

В интервью «СЭ» Губанов объяснил свои мотивы пойти в суд, а также жестко высказался о своем бывшем работодателе.

— Вы пропустили второй сезон в «Химках» из-за травмы. Расскажите, что произошло?

— В августе 2018 года я подписал трудовой контракт с «Химками» на два года, на сезон 2018/19 и 2019/20. В сезоне-2018/19 все прошло в штатном режиме. Перед началом сезона-2019/20 мы прошли медосмотр, получили допуск и поехали на сборы в Словению. Там я получил травму колена. По возвращении клуб назначил мне медицинское обследование. Медкомиссия клуба решила в течение месяца лечить колено консервативно — процедуры и уколы. Однако спустя месяц положительной динамики в лечении так и не произошло. После консультации в клинике, с которой сотрудничали «Химки», врачами клуба и хирургом было принято решение оперировать колено.

Послеоперационная реабилитация, по словам хирурга, должна была составить не более трех-четырех месяцев. Мне были назначены индивидуальные тренировки с нашими тренерами по ОФП, которые проводились каждый день параллельно с командными тренировками. Но со временем мне стало хуже, чем было до травмы. По данному факту и после нового осмотра хирургом мне пояснили, что в моем случае понадобится на восстановление от 9 до 12 месяцев.

На мои просьбы о проведении дополнительных осмотров и консультаций в сторонних клиниках, основной врач клуба и руководство отвечали категорическим отказом или просто игнорировали. Игровой сезон досрочно завершился из-за пандемии, а я остался без контракта и с травмированным коленом, которое, как впоследствии выяснилось, стало хуже именно из-за той операции. Для меня это был шок!

— В связи с чем вы обратились в суд?

- Я обратился в Савеловский суд Москвы с иском о взыскании невыплаченной мне заработной платы за последние два месяца игрового сезона-2019/20. Я бы сказал так: клуб кинул меня во всех смыслах этого слова! Они безответственно отнеслись к моей травме. Мало того, что не восстановили меня, хотя это была их прямая обязанность по условиям трудового соглашения. Клуб фактически поспособствовал, чтобы поставить крест на моей профессиональной карьере, а сейчас еще отказывается платить причитающуюся мне заработную плату. Я пытался договориться по этому поводу, но меня просто игнорировали.

И сейчас, вместо того чтобы играть дальше, я вынужден за свой счет делать дополнительные операции, обследования, оплачивать услуги адвоката и ходить по судам, борясь за свою законную заработную плату за последние два месяца сезона-2019/20, согласие на удержание которой ни устно, ни письменно клубу «Химки» я не давал.

— Речь же идет о выплатах за период, когда Евролига вынесла решение (совместно с профсоюзом игроков) о досрочном окончании сезона и дала рекомендации о выплате игрокам 80 процентов заработной платы?

- Да, но это была всего лишь рекомендация. Удержать зарплату за последние два месяца в период пандемии можно было только при наличии моего письменного согласия, которого я не подписывал. Более того, трудовой контракт у меня с «Химками», и Евролига не может вмешиваться в него в части выплаты заработной платы и ее корректировки, не может вмешиваться в мой контракт с клубом и давать какие-либо рекомендации по этому поводу.

К слову, Евролига — это та самая организация, которая сейчас, без всяких оснований вышвырнула, иначе я не могу сказать, наши клубы из турнира. Как я полагаю, «Химкам» в той ситуации было очень удобно сослаться на рекомендации Евролиги в целях сохранения своего многомиллионного бюджета. Но извините! Мы живем в России, и контракт у меня подписан в рамках трудового законодательства РФ, а не рекомендаций Евролиги. Более того, в период пандемии был указ Президента РФ о том, что в установленные нерабочие дни за работником сохраняется стопроцентная заработная плата.

— В конце октября 2021 года Савеловский районный суд Москвы отклонил ваш иск. С чем вы это связываете?

— На заседания в Савеловский суд я не ходил. У меня есть мой несменный представитель — адвокат Светлана Климова. Мы с ней в свое время всей командой взыскивали заработную плату с «Динамо». Как пояснила мне мой представитель после предъявления иска, «Химки» заявили ходатайство о прекращении производства, ссылаясь на тот факт, что заключенный между нами договор — не трудовой, а гражданско-правовой, и иск подлежит рассмотрению в Международном спортивном арбитраже. Но суд им отказал, признав, что наш договор заключен на основании трудового законодательства РФ. К слову, «Химки» любят практиковать данную тематику. В деле по иску баскетболиста Евгения Валиева была похожая история с попыткой передачи дела в CAS.

Далее у меня был еще больший шок. «Химки» стали предъявлять суду фальсифицированные документы и заявлять, что якобы я вообще не должен был получать зарплату, так как якобы не являлся на работу и не исполнял свои трудовые обязанности. Так, было представлено некое дополнительное соглашение на двух листах, согласно которому моя зарплата в десятки раз меньше, нежели прописано в подписанном мной трудовом контракте. При этом номер этого допсоглашения не совпадает с номером моего трудового контракта. Само соглашение, в отличие от подписанного мной контракта, составлено только на русском языке и завизировано якобы мной и только на втором листе, где указаны лишь реквизиты, в связи с чем идентифицировать, что конкретно было подписано, невозможно. Об этом мой представитель Климова неоднократно заявляла суду. Трудовой договор с номером, как у дополнительного соглашения, суду до настоящего времени «Химки» так и не представили. Также суду не представлено и мое заявление о согласии на невыплату мне двух последних зарплат. Да его и нет, так как я его никогда не подписывал.

Несмотря на это и иные противоречия, Савеловский суд отказал мне в иске. В связи с чем моим адвокатом была подана апелляционная жалоба. В очередной раз «Химки» обязали представить свою позицию. Объяснить, почему они на протяжении двух лет платили мне зарплату, а за последние два месяца не выплатили. Клубу также необходимо дать пояснения по представленному ими дополнительному соглашению с моей «смешной» зарплатой, показать трудовой договор к этому соглашению и мои заявления на отпуск (так как, по утверждению «Химок», я такие написал). А также необходимы пояснения по позиции, связанной с указом Президента РФ и Лиги ВТБ.

Повторное заседание в Апелляционной инстанции Московского городского суда назначили на 17 июня 2022 года. И мне очень хочется верить в то, что в нашей стране закон превыше всего... И апелляционная инстанция удовлетворит мой иск и взыщет невыплаченную заработную плату, которую в том числе я потрачу на дальнейшее лечение.

— Есть баскетболисты, которые выиграли аналогичные судебные разбирательства?

— Да. Знаю точно одного игрока, это мой хороший друг Андрей Кощеев. Он выиграл суд в первой инстанции у УНИКСа, и апелляция признала это решение законным. В деле Андрея клуб также ссылался на рекомендации Евролиги. Однако в его случае суды даже слушать не стали эти доводы и их вывод был единогласным: есть трудовой договор, спортсмен не подписывал какие-либо согласия и допсоглашения, поэтому клуб обязан выплатить зарплату. Но это УНИКС ... Там и бюджет другой...

Мне и самому отчасти знакомо все это. Повторюсь, мы судились с «Динамо». Там тоже творилось что-то подобное. СК РФ даже уголовное дело возбудил в отношении руководства по нашему заявлению. И финансовая экспертиза в рамках того дела была. Много интересного узнали тогда... Потом и суд выиграли, и деньги все, включая технических сотрудников клуба, получили.

То, что творится здесь, — такой беспредел с документами, которые я в глаза не видел, допсоглашениями с мизерной зарплатой! Непонятно ведет себя и юрист «Химок». Кричит в суде, кричит в коридоре суда, где большое скопление людей, что я лжец, врун, и удивляется, когда я только от них отстану. И на фоне всего происходящего в мире и в сфере спорта по отношению к российским спортсменам из-за таких вот действий становится обидно и неприятно... В общем, если «Химки» не выплатят мне долги, я пойду и на Первый канал, и в СК РФ, а если нужно будет, то и до нашего президента дойду!

Петр Губанов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Химки» в ответ на претензии Губанова: «Операция ему была проведена в той клинике, которую он выбрал сам»

Подмосковный баскетбольный клуб ответил на обвинения бывшего центрового

«Если оставить за пределами разговора этическую сторону поведения бывшего баскетболиста Петра Губанова, который потерял лицо и уважение в баскетбольном мире в погоне за наживой, то все его претензии разбиваются о факты и документы, — заявили «СЭ» в клубе. — Губанов не получал травму на предсезонных сборах, проблемы с коленом были у него давние, и он постоянно лечился консервативно. Это подтверждал ранее в интервью и его законный представитель агент Вадим Михалевский.



Чтобы и дальше продолжать профессиональную карьеру, игроку нужно было хирургическое вмешательство. Клинику Губанов выбрал самостоятельно и остановился на клинике травматологии и ортопедии Кураре. Данное медицинское учреждение не входило в медицинскую страховку «Химок», но клуб пошел навстречу игроку и взял на себя дополнительные расходы на операцию и длительное лечение в выбранной игроком клинике. Клуб надеялся, что Губанов к февралю сможет вернуться к тренировкам. Клуб со своей стороны оказывал содействие в восстановлении игрока, с ним работали медицинский штаб и тренер по реабилитации и физической подготовке. Но, когда речь о коленях, многое зависит от индивидуальных особенностей организма спортсмена».



Также в «Химках» подчеркнули, что за сезон-2019/20 центровой получил 400 тысяч долларов: «Далее, что касается претензии за недополученные две зарплаты в сезоне 2019/20. Напомним, что данный сезон был досрочно завершен в марте из-за пандемии. Евролига, с полного согласия и содействия профсоюза игроков, обязала клубы распустить по домам команду и выплатить игрокам 80 процентов от годовых контрактов. Клуб с точностью исполнил все предписания по отношению ко всем баскетболистам одинаково.



Игроки, которые работали весь сезон и к моменту прерывания чемпионатов вывели БК «Химки» на первое место в Единой Лиге ВТБ и в зону плей-офф Евролиги, получили 80 процентов от годовых контрактов. В том числе и Губанов, не сыгравший в том сезоне ни одной игры. Все баскетболисты нашего клуба и других команд Евролиги с пониманием отнеслись к сложившейся во всем мире форс-мажорной ситуации, и только Губанов обратился в суд. Для полного понимания ситуации: за пропущенный из-за травмы сезон Петр Губанов получил зарплату в размере более 400 тысяч долларов. Видимо, бывший игрок считает, что данной суммы недостаточно для жизни».