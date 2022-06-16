ЦСКА объявил о переходе форварда Руженцева

ЦСКА объявил о переходе форварда Самсона Руженцева.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с 20-летним россиянином подписан по схеме 2+2.

В прошедшем сезоне форвард провел 21 матч в Адриатической лиге, набирал в среднем 6,8 очка при 50 процентах попадания трехочковых, делал 3,0 подбора и 0,5 передачи за 14,8 минуты. На счету Руженцева также 9 матчей в чемпионате Сербии со средними показателями 14,6 очка, 6,8 подбора, 2,6 передачи за 28,9 минуты.