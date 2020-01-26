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УНИКС в гостях обыграл «Зенит»

20:16
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» проиграл дома УНИКСу со счетом 75:86.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18)

З: Холлинс (15), Альбиси (12), Понкрашов (11), Зубков (11).

У: Макколлум (21), Смит (17), Таюс (15).

26 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

«Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь) — 75:85 (15:18, 19:21, 28:20, 13:26)

А: Старкс (18), Жайте (16), Уме (12), Хикс (11), Бабушкин (10).

П: Мейерис (23), Юшкевичюс (16), Жукаускас (14), Забелин (13).

26 января. Саратов. «ДС Кристалл».

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/

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