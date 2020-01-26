УНИКС в гостях обыграл «Зенит»
20:16
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» проиграл дома УНИКСу со счетом 75:86.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18)
З: Холлинс (15), Альбиси (12), Понкрашов (11), Зубков (11).
У: Макколлум (21), Смит (17), Таюс (15).
26 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
«Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь) — 75:85 (15:18, 19:21, 28:20, 13:26)
А: Старкс (18), Жайте (16), Уме (12), Хикс (11), Бабушкин (10).
П: Мейерис (23), Юшкевичюс (16), Жукаускас (14), Забелин (13).
26 января. Саратов. «ДС Кристалл».