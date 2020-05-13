УНИКС хочет продлить сотрудничество с Прифтисом

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Димитрисом Прифтисом. Специалист возглавляет команду с 2017 года.

— Ждем решения Евролиги 24 мая — пока это ключевая дата для принятия всех остальных решений, — цитируют «Известия» Богачева. — Но, если честно, я не представляю, как можно будет собрать команду в Казани и продолжить тренировки. У нас много легионеров, в том числе американцев. Границы по-прежнему закрыты. Смогут ли они прилететь? К тому же борьба с коронавирусом еще не закончена, практически во всех странах сложная эпидемиологическая ситуация. Где будут проходить оставшиеся матчи? Вопросов много. Если честно, то я бы не тянул резину, официально завершил сезон-2019/20 и дал командам возможность сосредоточиться уже на следующем розыгрыше.

В контракте Прифтиса есть опция выхода этим летом, как со стороны клуба, так и тренера. У нас есть желание оставить Димитриса, мы уже привыкли к нему за несколько лет. Он положительно проявил себя, знает всех наших игроков. Других кандидатур у нас нет, но ситуация постоянно меняется. Если Еврокубок решат доиграть, там надо показать определенный результат. Судьба тренера очень сильно от этого зависит. Плюс у нас может снизиться бюджет — наши спонсоры тоже в тяжелом финансовом положении. Это может повлиять на продление контракта. Так что пока неизвестно, какую команду мы сможем сформировать на сезон-2020/21.