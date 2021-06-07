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ЦСКА выиграл второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом

21:04
ЦСКА обыграл УНИКС. Фото ПБК ЦСКА.
ЦСКА обыграл УНИКС. Фото ПБК ЦСКА.
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Во втором матче финала Единой лиги ВТБ ЦСКА победил УНИКС (76:57).

В составе победителей самым результативным стал Торнике Шенгелия. Он набрал 18 очков. 16 очков в активе Йоханнеса Фогтманна. У казанского клуба с 15-ю очками лучшим снайпером стал Окаро Уайт.

Следующий матч состоится 10 июня в Москве. ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Серия продолжается до трех побед.

Единая лига ВТБ

Финал

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 57:76 (16:24, 17:26, 10:13, 14:13)

Счет в серии: 0-2

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