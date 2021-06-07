ЦСКА выиграл второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом
Во втором матче финала Единой лиги ВТБ ЦСКА победил УНИКС (76:57).
В составе победителей самым результативным стал Торнике Шенгелия. Он набрал 18 очков. 16 очков в активе Йоханнеса Фогтманна. У казанского клуба с 15-ю очками лучшим снайпером стал Окаро Уайт.
Следующий матч состоится 10 июня в Москве. ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Серия продолжается до трех побед.
Единая лига ВТБ
Финал
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 57:76 (16:24, 17:26, 10:13, 14:13)
Счет в серии: 0-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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