«Нижний Новгород» на два года продлил контракт с главным тренером
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» и тренер Зоран Лукич достигли соглашения по новому контракту. Сербский специалист проведет в клубе ближайшие два сезона, сообщает сайт команды.
Сезон-2020/21 стал для команды и Зорана Лукича самым успешным после его возвращения. «Нижний» занял пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, пробился в «Финал восьми» Лиги чемпионов, трое игроков получили индивидуальные награды, а количество представителей клуба в сборной России достигло пяти.
Сам Зоран Лукич был признан лучшим тренером сезона-2020/21 по версии баскетбольной Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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