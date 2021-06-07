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«Нижний Новгород» на два года продлил контракт с главным тренером

13:43
Зоран Лукич. Фото БК «Нижний Новгород».
Зоран Лукич. Фото БК «Нижний Новгород».
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» и тренер Зоран Лукич достигли соглашения по новому контракту. Сербский специалист проведет в клубе ближайшие два сезона, сообщает сайт команды.

Сезон-2020/21 стал для команды и Зорана Лукича самым успешным после его возвращения. «Нижний» занял пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, пробился в «Финал восьми» Лиги чемпионов, трое игроков получили индивидуальные награды, а количество представителей клуба в сборной России достигло пяти.

Сам Зоран Лукич был признан лучшим тренером сезона-2020/21 по версии баскетбольной Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32747

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