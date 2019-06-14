Уилл Клайберн: "Восхищен, что моя карьера продолжится в ЦСКА"

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал подписание нового соглашения с московским клубом. Оно рассчитано на один сезон.

– Восхищен, что моя карьера продолжится здесь, – цитирует официальный сайт клуба Клайберна. – Эти два года меня многому научили, и нам удалось выполнить поставленные задачи. Мы выиграли и Евролигу, и Лигу ВТБ. Это был отличный год, и я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов. Здорово, что ЦСКА как организация хочет, чтобы я остался, и я намерен сполна насладиться своим выступлением за команду.