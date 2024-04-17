Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:54

Трушкин о победе МБА над «Автодором»: «Мы уже месяц живем в режиме «все или ничего»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Трушкин.
Фото Анна Шамина/ПБК МБА

Форвард МБА Владислав Трушкин прокомментировал «СЭ» победу над «Автодором» (85:79) в матче плей-ин Единой лиги ВТБ.

— Вы набрали 34 очка в Саратове. Это личный рекорд в карьере?

— Да, это мой лучший результат на профессиональном уровне. Даже в Суперлиге никогда столько не набирал.

— В матче с «Автодором» ваша команда упустила комфортное преимущество в третьей четверти, но все же вырвали победу. Чем это объясняете?

— Мы сыграли как обычно, любим устраивать «качели». Нам не хватаем стабильности, чтобы где-то успокоить игру, а где-то взвинтить темп, сохранив разницу в счете до конца встречи. В тоже время, стоит отметить, что «Автодор» играл при полных трибунах. А при такой поддержке зала соперник всегда мощно проводят вторую половину. На мой памяти саратовцы возвращались и с «-20», и с «-30». Так что рад, что в итоге нам удалось выиграть в напряженной концовке. Мы сделали еще один шаг на пути к плей-офф. Теперь все мысли только о «Самаре».

— Вы показываете высокую результативность в последние два месяца. Чувствуете, что стали лидером этого коллектива?

— У нас в команде нет ярко выраженного лидера. Наш лидер — это наставник Василий Карасев, а мы по очереди готовы брать на себя игру в зависимости от формы в каждом конкретном матче. С «Автодором» у меня «полетело». Рад, что забил сложные броски, которые помогли переломить ход встречи, но также отмечу Даню Касаткина. Он набрал важные очки в концовке, собрал на себе много фолов. Хорош был и Саша Хоменко. Ну, и, конечно, очень помог опыт Жени Воронова. Наш мудрый аксакал. Подскажет, остудит пыл, отлично сыграет в защите. Посмотрите, как ему здорово удалось сдержать Малика Ньюмэна (лидер «Автодора» реализовал только 5/15 бросков с игры, — «СЭ»).

— Какие мысли перед решающим матчем с «Самарой»?

— Мы уже месяц живем в режиме «все или ничего». Во втором этапе нам надо было выигрывать практически все матчи, чтобы зацепиться за плей-ин. Мы выполнили эту задачу и сейчас у нас нет права на ошибку в двух гостевых встречах. Главное, что мы остаемся в деле и продолжаем мечтать о плей-офф. Надо хорошо подготовиться к матчу с «Самарой», показать свой максимум. Плюс хочу сказать, что не все ребята смогли поехать с нами на этот выезд. Андрей Лопатин заболел и не сможет помочь нам. Желаю ему скорейшего выздоровления. Нам его не хватает, но мы чувствуем поддержку на расстоянии.

В следующем матче МБА поборется с «Самарой» за последнюю путевку в плей-офф. Игра состоится в субботу, 20 апреля.

БК МБА
0
Читайте также
Андрей Аршавин назвал лучший матч в своей карьере
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МБА победил «Автодор» и сыграет с «Самарой» за выход в плей-офф

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости