Трушкин о победе МБА над «Автодором»: «Мы уже месяц живем в режиме «все или ничего»

Форвард МБА Владислав Трушкин прокомментировал «СЭ» победу над «Автодором» (85:79) в матче плей-ин Единой лиги ВТБ.

— Вы набрали 34 очка в Саратове. Это личный рекорд в карьере?

— Да, это мой лучший результат на профессиональном уровне. Даже в Суперлиге никогда столько не набирал.

— В матче с «Автодором» ваша команда упустила комфортное преимущество в третьей четверти, но все же вырвали победу. Чем это объясняете?

— Мы сыграли как обычно, любим устраивать «качели». Нам не хватаем стабильности, чтобы где-то успокоить игру, а где-то взвинтить темп, сохранив разницу в счете до конца встречи. В тоже время, стоит отметить, что «Автодор» играл при полных трибунах. А при такой поддержке зала соперник всегда мощно проводят вторую половину. На мой памяти саратовцы возвращались и с «-20», и с «-30». Так что рад, что в итоге нам удалось выиграть в напряженной концовке. Мы сделали еще один шаг на пути к плей-офф. Теперь все мысли только о «Самаре».

— Вы показываете высокую результативность в последние два месяца. Чувствуете, что стали лидером этого коллектива?

— У нас в команде нет ярко выраженного лидера. Наш лидер — это наставник Василий Карасев, а мы по очереди готовы брать на себя игру в зависимости от формы в каждом конкретном матче. С «Автодором» у меня «полетело». Рад, что забил сложные броски, которые помогли переломить ход встречи, но также отмечу Даню Касаткина. Он набрал важные очки в концовке, собрал на себе много фолов. Хорош был и Саша Хоменко. Ну, и, конечно, очень помог опыт Жени Воронова. Наш мудрый аксакал. Подскажет, остудит пыл, отлично сыграет в защите. Посмотрите, как ему здорово удалось сдержать Малика Ньюмэна (лидер «Автодора» реализовал только 5/15 бросков с игры, — «СЭ»).

— Какие мысли перед решающим матчем с «Самарой»?

— Мы уже месяц живем в режиме «все или ничего». Во втором этапе нам надо было выигрывать практически все матчи, чтобы зацепиться за плей-ин. Мы выполнили эту задачу и сейчас у нас нет права на ошибку в двух гостевых встречах. Главное, что мы остаемся в деле и продолжаем мечтать о плей-офф. Надо хорошо подготовиться к матчу с «Самарой», показать свой максимум. Плюс хочу сказать, что не все ребята смогли поехать с нами на этот выезд. Андрей Лопатин заболел и не сможет помочь нам. Желаю ему скорейшего выздоровления. Нам его не хватает, но мы чувствуем поддержку на расстоянии.

В следующем матче МБА поборется с «Самарой» за последнюю путевку в плей-офф. Игра состоится в субботу, 20 апреля.