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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Томас Робинсон покинет «Химки»

06:10
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Центровой Томас Робинсон покинет «Химки», сообщают «Известия». Желто-синие отказались от услуг 28-летнего американца после заключения контракта с Грегом Монро. Робинсон начал поиски нового клуба и рассчитывает подписать контракт с одним из участников Евролиги.

В Евролиге Робинсон провел 4 матча. В среднем за встречу он набирал 4,3 очка. Ранее он выступал за «Сакраменто», «Хьюстон», «Портленд», Филадельфию" и «Лейкерс».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1043043/timur-ganeev/piaterki-ne-budet-tomas-robinson-pokidaet-khimki

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