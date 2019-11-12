Тимофей Мозгов: «За победу на Олимпиаде машины получали 15-летние девушки, которые даже до педалей не достают»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов выразил мнение по поводу традиции дарить чемпионам и призера Олимпийских игр автомобили.

— За выигранную бронзу Олимпийских игр в Лондоне-2012, вы получили в подарок машину. Вы продали ее?

— Я накатал на ней 1000 километров, а потом уехал в США. И так как она мне на тот момент была не нужна, мой брат эту машину продал. А Алексей Швед и Семен Антонов, кстати, на подаренном ему автомобиле ездят до сих пор. Правда, уже без наклеек.

— Многие спортсмены свои автомобили также продают практически сразу. Не логичнее тогда подарки олимпийцам дарить деньгами?

— За победу на Олимпийских играх машины получали 15-летние девушки, а у них не то, что прав нет — они до педалей не достают. При этом, многим другим автомобили действительно пригодились. Так что здесь палка о двух концах, но одно могу сказать точно — неправильно давать кому-то деньги, а кому-то машины. Надо давать всем одинаково и пусть все сами распоряжаются своими подарками. (Дмитрий Кузнецов, Петр Григоренко)

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