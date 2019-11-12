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Тимофей Мозгов: «Может, Домани по неопытности не туда влез»

22:10
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Центровой «Химок» Тимофей Мозгов высказался по поводу ситуации с Дмитрием Домани. Экс-игрок сборной России, занимавший пост исполнительного директора РФБ, получил шесть лет колонии по делу о хищениях в организации.

Дмитрий Домани.Шесть лет колонии для Домани. Получил по заслугам?

— Знаю, что Диму посадили. Я не очень знаю, какие именно обвинения там были, — сказал Мозгов. — Но думаю, в этой истории Диме больше всех не повезло. Он стал...

— Козлом отпущения?

— Не совсем так. Скорее последним человеком в лесенке. Там же были и другие люди под следствием. Как я слышал, бухгалтер, который был под следствием, умер, кто-то в бегах... Я никому не желаю оказаться на месте Димы. Может быть, он по неопытности не туда влез. Хотелось бы верить, что даже если он и виноват, то несознательно. Знаете, как в детстве все пацаны бегут и кидают камни в поезд. И ты побежал кинул. А потом кого-то из этой группы ловят, и один за всех получает. Почему-то такая аналогия пришла на ум. (Дмитрий Кузнецов, Петр Григоренко)

Полностью интервью Мозгова

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