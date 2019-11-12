Тимофей Мозгов: «Хочу, чтобы сын стал баскетболистом, но не буду его из-под палки гнать»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, как проходит адаптация его сына Алексея в России. Игрок вернулся в Россию в 2019 году после 9 лет в США, Алексей родился в январе 2012 года.

— Ваш сын в новую школу пошел?

— Конечно, первый класс у него в Америке был.

— Культурный шок есть?

— Да. И по программе совсем другие вещи. Школы здесь намного тяжелее, супруга сильно переживала, что не справится. Но он за четверть почти догнал всех ребят. Хвалят вроде бы.

— Есть амбиции сделать из него спортсмена или это его выбор?

— Мне хотелось бы, чтобы он им стал, баскетболистом. Но я не буду его из-под палки гнать, конечно. Лучше, чтобы сам захотел. (Дмитрий Кузнецов, Петр Григоренко)

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