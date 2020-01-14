Терелл Паркс пополнил состав «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» подписал контракт с центровым Тереллом Парксом. Соглашение с 28-летним американцем рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуб.

Нынешний сезон Паркс начал в греческом клубе — «Лариса». Этот коллектив получил уайлд-кард в высший дивизион национального чемпионата на сезон-2019/20, и буквально на старте сезона Паркс выбился в лидеры по результативности — 11,8 очка (60 процентов двухочковых), 8,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата за 23 минуты игрового времени.

— После ухода Алека Брауна «Нижнему Новгороду» явно не хватало качественной игры в трехсекундной зоне. Давали шанс российским игрокам на этой позиции, однако не могу сказать, что они воспользовались им должным образом. Именно поэтому решили пригласить легионера, чтобы он помог в передней линии. Надеюсь, что Терелл Паркс усилит нашу игру, — отметил генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов.