Стрелниекс выбыл из-за травмы в матче с «Химками»
13:26
Атакующий защитник ЦСКА Янис Стрелниекс заработал повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (78:86), сообщает пресс-служба армейцев.
У 31-летнего латыша — травма мышцы правого бедра. Сроки возвращения баскетболиста в строй не уточняются.
В сезоне-2020/21 Стрелниекс провел 3 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,3 очка и 3 ассиста за матч.
Янис Стрелниекс выбыл из-за травмы ?— CSKA Moscow (@cskabasket) November 11, 2020
Защитник нашей команды повредил мышцу правого бедра в матче с «Химками». Предварительный диагноз подтвержден в результате обследования в GMS Clinic.
Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований. pic.twitter.com/KBnkVpkjou