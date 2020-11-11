Стрелниекс выбыл из-за травмы в матче с «Химками»

Атакующий защитник ЦСКА Янис Стрелниекс заработал повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (78:86), сообщает пресс-служба армейцев.

У 31-летнего латыша — травма мышцы правого бедра. Сроки возвращения баскетболиста в строй не уточняются.

В сезоне-2020/21 Стрелниекс провел 3 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,3 очка и 3 ассиста за матч.