Станислав Ильницкий прокомментировал переход в казанский УНИКС
Форвард Станислав Ильницкий прокомментировал переход в казанский УНИКС.
«Приятно присоединиться к УНИКСу — амбициозному клубу со славной историей!
Сделаю все возможное, чтобы быть полезным команде, добиваться побед и титулов. Рад сотрудничеству с таким именитым тренером как Велимир Перасович. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие!" - цитирует игрока сайт казанского клуба.
28-летний Ильницкий провел предыдущие пять сезонов за «Локомотив-Кубань».
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