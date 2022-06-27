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Станислав Ильницкий прокомментировал переход в казанский УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Станислав Ильницкий прокомментировал переход в казанский УНИКС.

«Приятно присоединиться к УНИКСу — амбициозному клубу со славной историей!

Сделаю все возможное, чтобы быть полезным команде, добиваться побед и титулов. Рад сотрудничеству с таким именитым тренером как Велимир Перасович. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие!" - цитирует игрока сайт казанского клуба.

28-летний Ильницкий провел предыдущие пять сезонов за «Локомотив-Кубань».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=stanislav-ilnitskiy--v-unikse-
БК УНИКС
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