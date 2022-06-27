Станислав Ильницкий прокомментировал переход в казанский УНИКС

Форвард Станислав Ильницкий прокомментировал переход в казанский УНИКС.

«Приятно присоединиться к УНИКСу — амбициозному клубу со славной историей!

Сделаю все возможное, чтобы быть полезным команде, добиваться побед и титулов. Рад сотрудничеству с таким именитым тренером как Велимир Перасович. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие!" - цитирует игрока сайт казанского клуба.

28-летний Ильницкий провел предыдущие пять сезонов за «Локомотив-Кубань».