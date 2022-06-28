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Сегодня, 13:05

Агент Курбанова подтвердил, что капитан ЦСКА остается на сезон-2022/23

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Курбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Никиты Курбанова олимпийский чемпион Сергей Тараканов отметил, что форвард продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне. У капитана армейцев была опция продления контракта с клубом на сезон-2022/23.

«Все в порядке, Курбанов остается в ЦСКА», — отметил «СЭ» Тараканов.

35-летний Курбанов — воспитанник ЦСКА. Суммарно он провел в главной команде 13 сезонов, трижды выиграв Евролигу, 11 раз став чемпионом России и 7 раз победителем Единой лиги ВТБ. После ухода Виктора Хряпы в 2018 году форвард был назначен капитаном команды.

БК ЦСКА
Никита Курбанов
Сергей Тараканов
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