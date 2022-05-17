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Совет Единой лиги ВТБ 14 июня рассмотрит заявки на участие в турнире от четырех клубов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Совет Единой лиги ВТБ состоится 14 июня в Москве. На нем рассмотрят заявки на участие в турнире от четырех клубов.

«Совет лиги пройдет 14 июня в Москве. В числе прочих будет рассматриваться вопрос включения четырех клубов в состав участников», — заявили ТАСС в пресс-службе лиги.

Ранее сообщалось, что баскетбольные клубы МБА, «Руна», оба из Москвы, екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара» подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ.

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ начали 12 клубов, польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев» вышли из состава участников по ходу турнира.

В финальной серии до четырех побед встретятся ЦСКА и «Зенит». Первый матч пройдет 20 мая в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/14650065
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