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Центровой «Зенита» Пойтресс назвал самых опасных игроков в составе ЦСКА

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Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал предстоящие матчи финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

— Кого бы выделили из самых опасных игроков ЦСКА?

— Очевидно, это Швед и Клайберн, — цитируют Пойтресса «Известия». — Люди, которые могут контролировать игру и принести результат в самый нужный момент.

— Соперник имеет преимущество своей площадки. Это важный фактор или, учитывая, что серия будет до четырех побед, это практически не играет значение?

— Безусловно, преимущество своей площадки — важный фактор плей-офф. Но мы не первая команда, которая сталкивается с такой ситуацией. В любом случае, если мы хотим взять золото, нам надо выигрывать в Москве.

Первый матч финальной серии пройдет 20 мая в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1335788/timur-ganeev/ia-s-detstva-smotrel-vse-matchi-shakila-onila-i-vdokhnovlialsia-ego-igroi
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