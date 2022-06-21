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Сегодня, 20:15

Сергей Карасев подписал новый контракт с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Сергей Карасев подписал новый контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Коренной петербуржец и рекордсмен клуба по числу набранных очков (1965) проведет свой пятый сезон в сине-бело-голубой форме.

«Возвращение Сергея в «Зенит» год назад пошло на пользу и клубу, и игроку. Поэтому продление контракта абсолютно логично. Сергей на очень высоком уровне сыграл концовку сезона, но я уверен, что это далеко не весь его потенциал», — сказал генеральный директор команды Александр Церковный.

Сергей не пропустил ни одной игры в минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ — 31. Показатели баскетболиста в прошедшем сезоне Единой лиги составили 9,9 очка, 2,8 подбора и 0,9 перехвата в среднем за матч при реализации 44,4% из-за дуги.

По итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ Карасев вместе с командой стал чемпионом турнира.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6189
БК Зенит
Сергей Карасев (баскетбол)
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