Сергей Карасев определился с новыми агентами

Форвард «Химок» и сборной России Сергей Карасев, решивший сменить агента в контрактный год, подписал соглашение с Обрадом Фимичем и Вадимом Михалевским. С предыдущим агентом — Станиславом Рыжовым — 27-летний баскетболист сотрудничал с 2012 года.

Фимич и Михалевский представляют интересы целого ряда известных игроков и тренеров. Среди них Алексей Швед, Виталий Фридзон, Кевин Пангос, Андрей Зубков, Сергей Базаревич, Римас Куртинайтис, Хавьер Паскуаль и Душко Иванович.

(Тимур Ганеев)