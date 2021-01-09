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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Сергей Карасев определился с новыми агентами

15:03
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Форвард «Химок» и сборной России Сергей Карасев, решивший сменить агента в контрактный год, подписал соглашение с Обрадом Фимичем и Вадимом Михалевским. С предыдущим агентом — Станиславом Рыжовым — 27-летний баскетболист сотрудничал с 2012 года.

Фимич и Михалевский представляют интересы целого ряда известных игроков и тренеров. Среди них Алексей Швед, Виталий Фридзон, Кевин Пангос, Андрей Зубков, Сергей Базаревич, Римас Куртинайтис, Хавьер Паскуаль и Душко Иванович.

(Тимур Ганеев)

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