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Сергей Базаревич: «Для меня самое главное, чтобы у Шведа было желание приезжать в сборную»

2 июля 2020, 17:02
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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением о новом трехлетнем контракте Алексея Шведа с «Химками».

— Если Алексей считает, что принял оптимальное решение, то я только рад за него, — сказал в интервью «СЭ» Базаревич. — Он заключил длительный контракт, заработает хорошие деньги. Для «Химок» — это тоже отличное подписание. Тут даже объяснять не надо — Швед многолетний лидер клуба, который тянет команду за собой. Для сборной же самое главное, чтобы у него было желание приезжать в национальную команду и здоровье".

В составе сборной России Алексей Швед выиграл бронзу Олимпийских игр-2012 и Евробаскета-2011. (Тимур Ганеев)

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