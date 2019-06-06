Семен Антонов: "Как ни играй против Шведа, он наберет больше 20 очков"

Форвард ЦСКА Семен Антонов, ставший одним из героев первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с "Химками" (106:85), отметил командные действия и сказал, что набрал 16 очков благодаря помощи партнеров.

– За индивидуальными показателями у нас никто не гонится. Все сыграли хорошо: и Нандо Де Коло, который создал мне много моментов, и Кори Хиггинс, и Никита Курбанов, оборонявшийся против Лехи Шведа и проделавший огромную работу, которой не увидишь в протоколе. Да, Алексей забил 30 очков, но мы старались нагружать его по максимуму. Против него как ни сыграй, он все равно наберет больше 20 очков, потому что он много атакует и создает для партнеров. Старались не давать соперникам подбирать мяч на нашем щите и создавать вторые шансы.

– Вы попали четыре "трешки" подряд, а пятая не зашла. Почему?

– Не знаю, вроде бы все так же сделал. Открытый бросок, просто немного не попал. Может, в какой-то момент уже мышцы остыли, не знаю. А вообще – все моменты мне создали ребята, я сам только пару раз с подбора забил, и все. Просто так получалось, что соперники сдваивались на Де Коло или Родригеса, а Хайнс и Хантер создавали угрозу под кольцом. И мы хорошо двигали мяч.

– У вас летом заканчивается контракт...

– С этим к Андрею Владимировичу (Ватутину, главе ЦСКА, – Прим. "СЭ"). Вообще, все эти разговоры после сезона. Как будет что-то известно, увидите на клубном сайте. (Антон Бабошин)

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр