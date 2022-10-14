Секулич назвал главный фактор поражения «Локомотива» от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич прокомментировал поражение от ЦСКА (64:84) в матче Единой лиги ВТБ.

«Нам противостоял серьезный соперник с глубоким составом. Начали мы хорошо, но потом позволили армейцам совершать один легкий бросок за другим, что позволило вернуться им в игру. И столь опытная команда, как ЦСКА, сполна воспользовалась этим. После большого перерыва соперник вышел уже совершенно с другим уровнем заряженности на борьбу. Под таким давлением мы начали делать всё больше ошибок, а армейцы — отрываться все дальше.

У ЦСКА очень глубокий ростер. У них со скамейки выходят игроки уровня Евролиги, одинаково полезные на обеих сторонах площадки. Несомненно, это стало одним из главных факторов сегодняшнего результата», — цитирует пресс-служба клуба Секулича.

ЦСКА с тремя победами лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локмотив-Кубань» идет на 9-й строчке.