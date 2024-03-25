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Сегодня, 20:23

ЦСКА передаст деньги от игры с «Зенитом» пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Руслан Минаев
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ЦСКА перечислит вырученные средства от продажи разовых билетов на матч с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Перевод будет сделан в пользу Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», открывшей сбор средств. Приходите на баскетбол и внесите свою лепту в доброе дело!» — говорится в сообщении клуба.

ЦСКА примет «Зенит» 28 марта. Начало — в 20.00 мск.

Баскетбол
БК ЦСКА
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