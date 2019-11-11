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Руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ — об удалении Итудиса

18:01
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Руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ грек Николаос Пицилкас заявил, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису и удалив его в четвертой четверти матча чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (81:72).

— Я лично присутствовал на матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и могу подтвердить, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису, — приводит слова Пицилкаса ТАСС.

Отмечу, что за подобные эмоциональные реакции в начале четвертой четверти был предупрежден и главный тренер «Локомотива-Кубани» Лука Банки.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7101936

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