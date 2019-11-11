Руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ грек Николаос Пицилкас заявил, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису и удалив его в четвертой четверти матча чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (81:72).

— Я лично присутствовал на матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и могу подтвердить, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису, — приводит слова Пицилкаса ТАСС.

Отмечу, что за подобные эмоциональные реакции в начале четвертой четверти был предупрежден и главный тренер «Локомотива-Кубани» Лука Банки.

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