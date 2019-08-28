Рон Бэйкер: «Была возможность подписать контракт с «Бруклином»

Новичок ЦСКА Рон Бэйкер в интервью «Известиям» признался, что у него были варианты продолжения карьеры в НБА. Однако он выбрал российский клуб ради прогресса.

— Были ли у вас предложения от клубов НБА этим летом?

— Да, у меня была возможность подписать двухсторонний контракт с «Бруклином». У нас был взаимный интерес, но не срослось. Это было не стопроцентное развитие моей карьеры, совсем небольшие деньги... В клубах Евролиги баскетболисты могут зарабатывать гораздо больше. Но дело не в деньгах. В ЦСКА у меня будет возможность прогрессировать, и меня это вдохновляет.

— Вернуться в НБА из Европы не так уж и просто. Можно сказать, что ваша мечта разрушена?

— Вовсе нет. Я достаточно объективно оцениваю свои силы и понимаю, на каком этапе сейчас нахожусь. Понятно, что в НБА мечтает выступать каждый профессиональный баскетболист, но жизнь продолжается. Надо принимать новые вызовы с оптимизмом.