Римас Куртинайтис: "Результат 1-1 нас устраивает, "Химки" должны собраться и сыграть дома"

Главный тренер "Химок"​ Римас Куртинайтис после победы над УНИКСом во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ отметил, что счет в серии 1-1 после двух игр его устраивает. Следующая встреча пройдет в Химках.

- Очень рад, что выиграли, - цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. - Сценарии обоих матчей были похожими: мы контролировали практически всю игру, и если в первом матче не смогли сберечь результат, то сегодня нам повезло. Повезло и в одном эпизоде, когда в концовке два игрока УНИКСа летели над кольцом, и Морган не смог забить. Думаю, спортивное счастье было на нашей стороне. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне УНИКС – очень серьезная команда, которая хорошо борется и четко знает, чего хочет. Сегодня они дали нам бой, но мы выиграли. Серия переезжает в Химки, будем смотреть, как выиграть в следующем матче. Результат 1-1 нас устраивает, мы должны собраться и сыграть дома.

Сегодня я, возможно, потратил больше эмоций, чем некоторые игроки. Наверное, я и умру, как игрок, потому что не могу просто спать на скамейке, когда идет такая игра и я весь в напряжении. Если смотреть на статистику, то в первом матче мы выбросили 41 трехочковый и забили 17. Это как бы хороший результат, но у нас достаточно сильная передняя линия, и мы должны держать баланс двухочковых и трехочковых бросков, что и сделали сегодня. Выбросили всего лишь – что очень много для других команд – 30 трехочковых, потому что у нас много хороших забивающих. Команда и собиралась под трехочковые, это стиль нынешних "Химок", и мне поменять что-то сложно, хотя сегодня я сумел притормозить некоторые моменты. Игроки это понимают, поэтому баланс был выдержан. Мы больше боремся не с соперником, а сами с собой, потому что набрать очки для нас не проблема, это удается легко, а вот сыграть тактически правильно в нужные моменты – то, над чем надо работать, хотя сезон уже идет к концу.