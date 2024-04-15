Райкович покинул пост главного тренера баскетбольного ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на сайте сообщил об уходе Эмила Райковича с поста главного тренера команды.

«Клубом принято решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Райковичем. Вместе с ним штаб команды покидают ассистенты Марко Величкович и Сашо Тодоровски», — говорится в заявлении ЦСКА.

Райкович в свою очередь поблагодарил тренерский штаб, игроков и болельщиков команды.

«Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнет команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», — заявил тренер.

45-летний Райкович возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

Армейцы по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняли третье место, в 1/4 финала красно-синие сыграют с красноярским «Енисеем».