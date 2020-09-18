Президент Единой лиги ВТБ рассказал о действиях при коронавирусе в клубах

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, как будут проходить матчи лиги при коронавирусе.

— Мы смотрим, как у нас играют футболисты и хоккеисты, — сказал Кущенко в интервью телеканалу «Россия-24». — Близкая к нам КХЛ играет матчи почти в тех же странах, где и мы, поэтому мы подглядываем, что делают остальные лиги, и пытаемся интегрировать все на баскетбол. У Роспотребнадзор все протоколы стандартны: выявлен случай, контактная группа, изоляция, выявление и так далее.

Мы обсуждаем предложение с клубами, что если у них обнаруживается большая группа заболевших, то им придется ставить техническое поражение в случае, если они сообщили об этом после 48 часов до матча. Но у них есть люфт, чтобы делать тесты чаще и держать это под контролем. Но не только российские клубы играют в лиге. В Астане до сих пор играют без зрителей, где-то 25 процентов зрителей, где-то 50 процентов.