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Сегодня, 16:14

ЦСКА в гостях выиграл у «Нижнего Новгорода» и продлил победную серию

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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ЦСКА на выезде победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ — 74:72.

Это четвертая победа подряд армейского клуба, а нижегородцы потерпели десятое поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев гостей Алекса Новакович, который набрал 24 очка, у гостей 18 очков на счету Антона Астапковича.

ЦСКА с 12 победами в 13 матчах продолжает воглавлять турнирной таблицу Единой лиги ВТБ, а «Нижний Новгород» находится на предпоследней, 13-й, строчке с 3 победами в активе.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 69:74 (21:16, 21:20, 12:19, 15:19)

26 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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