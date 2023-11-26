ЦСКА в гостях выиграл у «Нижнего Новгорода» и продлил победную серию

ЦСКА на выезде победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ — 74:72.

Это четвертая победа подряд армейского клуба, а нижегородцы потерпели десятое поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев гостей Алекса Новакович, который набрал 24 очка, у гостей 18 очков на счету Антона Астапковича.

ЦСКА с 12 победами в 13 матчах продолжает воглавлять турнирной таблицу Единой лиги ВТБ, а «Нижний Новгород» находится на предпоследней, 13-й, строчке с 3 победами в активе.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 69:74 (21:16, 21:20, 12:19, 15:19)

26 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».