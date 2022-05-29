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Сегодня, 16:41

Главный тренер «Зенита» может возглавить «Маккаби»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может возглавить «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает SDNA.

Ранее появлялась информация, что «Маккаби» уже ведет переговоры с Паскуалем, контракт которого с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Израильский клуб также встречался с сербскими специалистами Душаном Алимпиевичем («Бурсаспор») и Звезданом Митровичем (свободный агент).

Кроме того, «Маккаби» внесли в свой список кандидатов главного тренера «Реала» Пабло Ласо.

БК Зенит
БК Маккаби (Тель-Авив)
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