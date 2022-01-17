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Сегодня, 14:29

ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому разыгрывающему Вильдосе

Иван Шитик
Корреспондент

Разыгрывающий Лука Вильдоса входит в сферу интересов ЦСКА. Сам 26-летний баскетболист хочет перейти в клуб, который выступает в Евролиге, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Причем для него приоритетным вариантом является возвращение в «Басконию».

Вильдоса в мае прошлого года заключил соглашение с «Нью-Йорком», но не провел за команду ни одного матча. В октябре Лука был отчислен.

На данный момент аргентинец продолжает восстанавливаться после травмы.

БК Баскония
БК Нью-Йорк Никс
БК ЦСКА
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