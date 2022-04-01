Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу пожелать всего самого хорошего своему коллеге Зорану Лукичу и поскорее вернуться в игру на паркет. Это была хорошая игра, правда, нам не сразу удалось адаптироваться к ней.

В первой половине мы совершили 11 потерь и позволяли хозяев брать подборы на нашем щите. После большого перерыва мы играли более уверенно на двух концах площадки и одержали итоговую победу", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

«Зенит» по итогам этого матча поднялся на второе место в таблице Единой лиги ВТБ. Его статистика: 12 побед в 16 матчах.