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«Это была хорошая игра, правда, нам не сразу удалось адаптироваться к ней». Паскуаль — о победе над «Нижним Новгородом»

Паскуаль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу пожелать всего самого хорошего своему коллеге Зорану Лукичу и поскорее вернуться в игру на паркет. Это была хорошая игра, правда, нам не сразу удалось адаптироваться к ней.

В первой половине мы совершили 11 потерь и позволяли хозяев брать подборы на нашем щите. После большого перерыва мы играли более уверенно на двух концах площадки и одержали итоговую победу", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

«Зенит» по итогам этого матча поднялся на второе место в таблице Единой лиги ВТБ. Его статистика: 12 побед в 16 матчах.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5610
БК Зенит
БК Нижний Новгород
Хавьер Паскуаль
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