Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 02:03

Уиттингтон покинул «Локомотив-Кубань»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард Грег Уиттингтон досрочно покинул «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб объявил о расторжении контракта с 29-летним американцем по обоюдному согласию сторон.

Американский баскетболист присоединился к российской команде перед стартом сезона-2021/22.

Уиттингтон сыграл в 9 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 5,1 очка и 4,8 подбора. Его статистика в 5 матчах Еврокубка — 5,2 очка и 5,4 подбора.

Источник: https://lokobasket.com/news/184878/
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Дуэль Месси и Левандовски, самая политизированная группа и катастрофа Испании и Германии. Итоги жеребьевки чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это была хорошая игра, правда, нам не сразу удалось адаптироваться к ней». Паскуаль — о победе над «Нижним Новгородом»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости