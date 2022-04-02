Уиттингтон покинул «Локомотив-Кубань»

Форвард Грег Уиттингтон досрочно покинул «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб объявил о расторжении контракта с 29-летним американцем по обоюдному согласию сторон.

Американский баскетболист присоединился к российской команде перед стартом сезона-2021/22.

Уиттингтон сыграл в 9 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 5,1 очка и 4,8 подбора. Его статистика в 5 матчах Еврокубка — 5,2 очка и 5,4 подбора.