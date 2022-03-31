«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на второе место в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» дома уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 74:80.

Самым результативным игроком матча стал Иван Стребков из нижегородской команды — 20 очков. В составе питерской команды больше всех набрал Алекс Пойтресс (15 очков).

«Зенит» по итогам этого матча поднялся на второе место в таблице Единой лиги ВТБ, одержав 12 побед в 16 матчах. «Нижний Новгород» находится на седьмой позиции.

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«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:80 (16:13, 19:16, 14:27, 25:24)

31 марта.