Пашутин рассказал, какие два правила были у Кондрашина

Бывший баскетболист сборной России Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легендарном тренере Владимире Кондрашине.

— Кондрашин, конечно, великий.

— Да, замечательный человек. Пережил блокаду. Не знаю, осталась ли на Крестовском острове гостиница, где мы жили. У Кондрашина было два правила. Первое — порцию побольше отдать молодым и ребятам с ростом за 2 м. Кисурину, Мальцеву... Следил строго, чтобы ушли сытыми.

— Второе?

— После ужина брал хлеб и шел на улицу кормить собачек. Всегда и везде!

— Знал, что такое голод.

— Да. В Сухуми бездомных собак полно — они Владимира Петровича уже дожидались у ворот. Очень человечный! При этом вообще не хвалил игроков. Мог своим ассистентам, Туманову или Большакову, сказать: «Парень интересный». Но вот чтобы самому сказать баскетболисту — нет!