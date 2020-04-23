«Парме» будет сложно удержать Григорьева

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис в интервью «Известиям» отметил, что клубу будет сложно удержать Максима Григорьева.

— При вас очень здорово прибавил Максим Григорьев, которого в последние годы мучили травмы. Что скажете о перспективах российского защитника?

— Макс — очень профессиональный игрок. Перед и после тренировки он делает специальные упражнения, чтобы минимизировать риски получения травмы. По ходу сезона Григорьев был важным баскетболистом для «Пармы», у него было не так много игрового времени, но когда он был на площадке, то делал разницу. Думаю, что в межсезонье будет очень трудно удержать его в нашей команде.