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Сегодня, 15:53

Андрей Мартюк заключил новый контракт с «Локомотивом-Кубанью»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Андрей Мартюк остается в «Локомотиве-Кубань» как минимум на еще один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Мартюк принял участие в трех турнирах. В Еврокубке его среднестатистические показатели составили 5,9 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.

В Единой лиге ВТБ форвард провел 28 матчей, в которых набирал 8,3 очка, 6,0 подбора и 1,4 передачи за 20,3 минуты в среднем за игру.

В Суперлиге-1 он провел 1 матч, в котором набрал 24 очка, сделал 13 подборов, одну передачу, перехват и блок-шот за 26 минут на паркете.

По итогам сезона Мартюк был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Источник: https://lokobasket.com/news/192640/
БК Локомотив-Кубань
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