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Сегодня, 17:05

«Автодор» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» на выезде обыграл «Парму» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 19 очков. В составе «Пармы» 24 очка набрал Райан Боутрайт.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведет с «Астаной» на выезде 4 марта. «Автодор» примет красноярский «Енисей» 3 марта.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Парма-Пари» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 83:91 (23:26, 26:20, 19:25, 15:20)

26 февраля. Пермь. «УДС Молот».

БК Автодор
БК Парма (Пермь)
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