Защитник «Зенита» Фридзон: «Остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Очередной важный матч, на который мы серьезно настраиваемся. Матч звезд Единой лиги теперь позади, поэтому впереди остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф. Важно вернуться с этого небольшого перерыва в полной боеготовности, над чем мы и работали в последние дни», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.

Матч между УНИКСом и «Зенитом» пройдет 26 февраля. Начало — в 17.00 мск.