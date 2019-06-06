Отелло Хантер: "Да, Швед набрал 30 очков, но зато ЦСКА здорово закрыл его партнеров"

Центровой ЦСКА​ Отелло Хантер после победы над "Химками" в первом матче финала Единой лиги ВТБ отметил, что команда полностью выполнила тренерский план. Также он пожелал здоровья Ивану Ухову, который был госпитализирован в третьей четверти.

– Ивану хочется пожелать только здоровья, – цитируют "Известия" Хантера. – Хочется, чтобы всё обошлось и он помог нам в оставшихся играх серии. Но обычно такие травмы достаточно неприятные. Если говорить об игре, то мы полностью выполнили тренерский план и одержали уверенную победу. Надо продолжить в том же духе и во втором матче. Да, Швед набрал 30 очков, но зато мы здорово закрыли его партнеров.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр